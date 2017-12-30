В Афганистане уничтожены десять боевиков "Талибан"

По меньшей мере 10 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы в результате столкновений с силами безопасности в провинции Урузган в центральной части Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 30 декабря телеканал TOLOnewsсо ссылкой на начальника местной полиции Абдулу Самада.

"В пятницу десятки талибов атаковали контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Шикха в регионе Хас, - отметил он. - В ходе нападения были убиты 10 боевиков, еще 8 получили ранения".

"В ходе столкновения один военнослужащий афганской армии погиб, два солдата и пять полицейских получили ранения", - добавил Самад.

Боевики движения "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее, указывает телеканал.