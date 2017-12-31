Глава Минобороны Израиля пригрозил тюрьмой уклонистам от армии
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что призывникам, ранее направившим властям открытое письмо с отказом служить в армии и обвинениями в "расизме" в отношении палестинцев, "промыли мозги", и они должны получить тюремный срок за неисполнение долга перед страной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее группа из 63 израильских подростков призывного возраста направила открытое письмо властям страны, в котором заявила об отказе служить в армии, "воплощающей расистскую политику правительства" в отношении палестинского народа. Авторы послания также призвали израильскую молодежь пересмотреть отношение к службе. В числе молодых людей, подписавших послание - двадцатилетний Матан Гельман, отбывающий тюремный срок за отказ служить в израильской армии.
"Тут происходит промывка мозгов при поддержке больших денег. Кто их спонсирует? Кто за ними стоит? Они пришли к этому не одни. За ними стоят определенные источники", - заявил Либерман в эфире Второго израильского телеканала. Вместе с тем министр так и не назвал предположительных спонсоров антиизраильской пропаганды среди молодежи призывного возраста.
По мнению Либермана, отказники заслуживают сурового наказания и должны получить максимальный тюремный срок за бойкот службы в израильской армии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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