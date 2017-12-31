Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Красной площади

Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади, два человека пострадали, полицию разыскивает злоумышленника.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся", - сказал дежурный офицер.

На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.

Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости уточнил, что по адресу находится бар. "Не исключено что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверятся", - сказал собеседник агентства.