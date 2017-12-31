Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Красной площади
Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади, два человека пострадали, полицию разыскивает злоумышленника.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся", - сказал дежурный офицер.
На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.
Подозреваемый в стрельбе разыскивается.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости уточнил, что по адресу находится бар. "Не исключено что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверятся", - сказал собеседник агентства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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