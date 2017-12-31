Авиакатастрофа в Австралии, погибли все, кто был на борту - ПОДРОБНОСТИ

Одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери в Австралии, все шесть находившиеся на борту человек погибли, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс, передает РИА Новости.

По данным австралийского бюро безопасности на транспорте (Australian Transport Safety Bureau - ATSB), самолет авиакомпании Sydney Seaplanes потерпел крушение около 15.15 (7.15 мск) воскресенья. Воздушное судно направлялось в Сидней. Как сообщил представитель авиакомпании Аарон Шоу, на борту находились пять пассажиров и пилот.

Как сообщает спасательная служба, на месте обнаружены обломки самолета и утечка топлива. Расследованием причин происшествия занимаются специалисты ATSB.