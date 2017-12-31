Бойня в Денвере, есть погибший и раненые - ДЕТАЛИ

31 декабря 2017 21:30

Один страж порядка убит 31 декабря при стрельбе в южном пригороде американского Денвера (штат Колорадо), пятеро помощников шерифа и двое местных жителей ранены, передает ТАСС со ссылкой на Twitter управления шерифа округа Дуглас.

Злоумышленник, по данным властей, мертв.

"В 5:13 утра полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. Во время следственных мероприятий произошла стрельба, ряд полицейских были ранены", - говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что информации о состоянии полицейских и о возможных пострадавших гражданских лицах пока нет.

В полиции призвали граждан не приближаться к месту происшествия.

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