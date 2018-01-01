Президент Ирана впервые за несколько дней протестов сделал заявление
Президент Ирана Хасан Роухани впервые отреагировал на протесты, выступив на заседании кабинета министров в воскресенье, 31 декабря. В парламенте Ирана собирается срочное заседание из-за массовых протестов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает DW, он осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов".
Роухани также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.
В Иране пятый день продолжаются акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры Верховного лидера страны Али Хаменеи.
За последние три дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.
В результате массовых антиправительственных протестов погибли двое демонстрантов. Сообщалось о десятках задержанных демонстрантов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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