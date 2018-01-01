Президент Ирана впервые за несколько дней протестов сделал заявление

Президент Ирана Хасан Роухани впервые отреагировал на протесты, выступив на заседании кабинета министров в воскресенье, 31 декабря. В парламенте Ирана собирается срочное заседание из-за массовых протестов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает DW, он осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов".

Роухани также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

В Иране пятый день продолжаются акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры Верховного лидера страны Али Хаменеи.

За последние три дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

В результате массовых антиправительственных протестов погибли двое демонстрантов. Сообщалось о десятках задержанных демонстрантов.