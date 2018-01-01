"Реал" предложит €120 млн за футболиста "Челси"
1 января 2018 13:02 422
Испанский футбольный клуб "Реал" готовит предложение в размере €120 млн за трансфер полузащитника английского "Челси" Эдена Азара.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Sun.
Ранее отец 26-летнего бельгийца в интервью изданию Le Soir рассказал, что Азар отказался продлевать контракт с "Челси", который истекает летом 2020 года. В "Реале" намерены воспользоваться данной ситуацией, чтобы заключить контракт с полузащитником. Азар провел последний матч "Челси" против "Стока" (5:0) на скамейке запасных.
Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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