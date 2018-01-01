В Израиле задержали 26 человек, подозреваемых в терроризме

Израильские военные, сотрудники полиции, пограничной службы и службы безопасности в ночь на понедельник задержали на Западном берегу реки Иордан 26 человек, подозреваемых в терроризме.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Двадцатый израильский телеканал.

"Ночью силы армии, ШАБАК и пограничной службы задержали 26 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности, в национальном терроре и серьезных нарушениях общественного порядка в отношении граждан и сотрудников безопасности", - цитирует телеканал заявление правоохранительных органов страны.

В ночь на понедельник армия, полиция и пограничники также задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в беспорядках на Западном берегу. Задержанные, предположительно, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в военных.