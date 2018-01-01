Число жертв протестов в Иране достигло 10 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
14:34
Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 10.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило иранское государственное телефидение.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
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13:23
По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на акции протеста в воскресенье вечером в двух городах на юго-западе Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник агентство France-Presseсо ссылкой на местные власти.
По его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан). "Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты", - приводит агентство слова представителя местной администрации.
Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину."Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли", - заявил префекта города.
Ранее сообщалось о двух погибших во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в Доруде в субботу.
По данным телеканала Al Jazeera, акции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации, отмечал телеканал, вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты продолжились и в последующие дни.
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