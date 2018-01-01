В Иране задержали несколько человек в связи с протестами

1 января 2018 22:31

Министерство по делам разведки Ирана сообщило о задержании нескольких человек, связанных с провоцированием недавних протестов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает министерство, "некоторые элементы, связанные с провоцированием последних волнений, удалось идентифицировать и задержать".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Погибли четыре человека. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az