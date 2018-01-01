Вице-президент США отложил визит в Израиль? - ОБНОВЛЕНО

23:05

Сообщения об отмене визита вице-президента США Майкла Пенса на Ближний Восток являются недостоверными.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник его пресс-секретарь Джеррод Аген.

"Как мы и сообщали, вице-президент посетит Израиль и Египет позднее в этом месяце. Все противоположные сообщения являются неверными", - заявил Аген на своей странице в Twitter.

По его словам, "циркулирует ложная информация о задержке" визита. "Это неправда", - отметил Аген.

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23:02

Визит вице-президента США Майкла Пенса в Израиль отложен на неопределенный срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание Times of Israel.

Отмечается, что 1 января МИД Израиля опубликовал список государственных деятелей, которые прибудут с визитом в Израиль в январе, но Пенса среди них не оказалось.

Предполагалось, что вице-президент США прибудет в Израиль 14 января, однако в этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полетит в Индию в рамках запланированного ранее визита.

21 декабря Майкл Пенс подтвердил намерение совершить официальные визиты в Египет и Израиль.