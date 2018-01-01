В Индонезии затонула лодка: восемь погибших, тринадцать пропали без вести

1 января 2018 23:17

В Индонезии, где недавно произошло серьезное землетресение, опрокинулась и затонула лодка с 48 людьми на борту. Инцидент произошел у острова Калимантан. В в результате происшествия восемь человек погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Reuters

Отмечается, что еще 13 человек считаются пропавшими без вести, остальные спасены. Инцидент мог произойти в результате перегруза лодки.

Лодка плыла из города Танджунгселор, который расположен на восточном побережье острова Калимантан, в Таракан (город на одноименном острове у восточных берегов Калимантана).

По предварительным данным, среди погибших было двое детей

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