В Индонезии затонула лодка: восемь погибших, тринадцать пропали без вести

В Индонезии, где недавно произошло серьезное землетресение, опрокинулась и затонула лодка с 48 людьми на борту. Инцидент произошел у острова Калимантан. В в результате происшествия восемь человек погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Reuters

Отмечается, что еще 13 человек считаются пропавшими без вести, остальные спасены. Инцидент мог произойти в результате перегруза лодки.

Лодка плыла из города Танджунгселор, который расположен на восточном побережье острова Калимантан, в Таракан (город на одноименном острове у восточных берегов Калимантана).

По предварительным данным, среди погибших было двое детей