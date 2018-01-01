В США 16-летний подросток расстрелял собственную семью
1 января 2018 23:34 465
В американском штате Нью-Джерси 16-летний подросток в новогоднюю ночь устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об это пишет NY Daily News.
По официальным данным, подозреваемый застрелил своих родителей, 18-летнюю сестру и 70-летнего друга семьи, который в тот момент гостил в доме. Он также ранил родного брата и дедушку. Сейчас они находятся в больнице.
Подозреваемый был арестован. Отмечается, что он не оказал сопротивления при задержании. Молодому человеку уже предъявили обвинения в убийстве четырех человек и незаконном хранении оружия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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