В США 16-летний подросток расстрелял собственную семью

1 января 2018 23:34

В американском штате Нью-Джерси 16-летний подросток в новогоднюю ночь устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об это пишет NY Daily News.

По официальным данным, подозреваемый застрелил своих родителей, 18-летнюю сестру и 70-летнего друга семьи, который в тот момент гостил в доме. Он также ранил родного брата и дедушку. Сейчас они находятся в больнице.

Подозреваемый был арестован. Отмечается, что он не оказал сопротивления при задержании. Молодому человеку уже предъявили обвинения в убийстве четырех человек и незаконном хранении оружия. 

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