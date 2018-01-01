В Иране протестующий открыл огонь по сотрудникам полиции

1 января 2018 22:26

Протестующий открыл огонь из охотничьего ружья по сотрудникам полиции в Иране, один человек погиб, трое пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал IRIB.

Инцидент произошел в городе Неджефабад в провинции Исфахан.

"Участник беспорядков открыл открыл огонь из охотничьего ружья в направлении сотрудников полиции в городе Неджефабад, в результате чего погиб один человек, трое пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале

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