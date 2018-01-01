Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
1 января 2018 23:41 290
Израильские военные засекли пуск ракеты по территории страны из сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Twitter представителя армии обороны Израиля.
"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
Обстрелы израильской территории из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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