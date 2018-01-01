США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране
1 января 2018 23:52 421
Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протестов в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это обещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.
"Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, - написал он в своем Twitter. - Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
1 января 23:41 290
Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
1 января 23:34 465
В США 16-летний подросток расстрелял собственную семью
1 января 23:52
США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране
1 января 23:41
Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
1 января 23:34
В США 16-летний подросток расстрелял собственную семью
1 января 23:13
Гянджа - город на Великом шелковом пути - ВИДЕО
1 января 23:07
Bakı-Quba yolunda avtomobil yanıb
1 января 23:05
Вице-президент США отложил визит в Израиль? - ОБНОВЛЕНО
1 января 22:31
В Иране задержали несколько человек в связи с протестами
1 января 22:29
Qanunvericiliyimizdə "milliyyət" sözü yığışdırıldı
1 января 22:26
В Иране протестующий открыл огонь по сотрудникам полиции
1 января 22:06
Израильские военные нейтрализовали напавшего на них боевика
1 января 21:55
Mobil telefon alarkən hüquqlarımızı necə qoruyaq?
1 января 21:37
Azərbaycanda süd ucuzlaşdı - VİDEO
-
1 Янв. 09:44 3 356
-
1 Янв. 17:56 2 667
-
1 Янв. 07:14 2 650
-
1 Янв. 13:14 2 640
-
1 Янв. 09:41 2 240