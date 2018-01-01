США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране

1 января 2018 23:52

Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протестов в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это обещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

"Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, - написал он в своем Twitter. - Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании".

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