Неймар признан лучшим игроком среди бразильцев, выступающих в Европе
Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар в третий раз признан лучшим игроком среди бразильцев, выступающих в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Форвард, который победил по итогам голосования пользователей интернета, бывших игроков и журналистов, получил приз "Золотая самба".
Итоговый результат Неймара - 27,71% голосов, второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского "Реала" Марсело (14,43).
В списке претендентов были и два игрока донецкого "Шахтера" - Фред (0,92%) и Тайсон (0,79%). Кстати, в прошлом году Тайсон вошел в ТОП-100 бомбардиров чемпионата Украины. Юбилейный гол бразилец забил еще в начале чемпионата в ворота "Стали".
В текущем сезоне 25-летний Неймар провел за "ПСЖ" 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов. Летом прошлого года футболист покинул "Барселону" и перешел в парижский клуб, установив мировой трансферный рекорд (222 миллиона евро).
Ранее Неймар становился обладателем награды "Золотая самба" по итогам 2014 и 2015 года.
По слухам, отец Неймара встретился с президентом "Реала" и обсудил переход сына.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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