Нападение на алкогольный магазин в Египте: погибли два человека
Неизвестные в Египте в понедельник утром напали на магазин алкогольной продукции, убито два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Сообщается, что инцидент произошел в районе аль-Умранийя, расположенном на юге египетской столицы. Вооруженные люди, по данным источника, передвигавшиеся на тук-туке, открыли огонь из автоматического оружия по находившимся рядом с небольшим магазинчиком алкогольной продукции людям. Два человека получили смертельные ранения.
В субботу МВД Египта сообщило о том, что спецподразделения ведомства ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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