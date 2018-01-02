Нападение на алкогольный магазин в Египте: погибли два человека

2 января 2018 00:11

Неизвестные в Египте в понедельник утром напали на магазин алкогольной продукции, убито два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Сообщается, что инцидент произошел в районе аль-Умранийя, расположенном на юге египетской столицы. Вооруженные люди, по данным источника, передвигавшиеся на тук-туке, открыли огонь из автоматического оружия по находившимся рядом с небольшим магазинчиком алкогольной продукции людям. Два человека получили смертельные ранения.

В субботу МВД Египта сообщило о том, что спецподразделения ведомства ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az