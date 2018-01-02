В Афганистане уничтожили более 60 боевиков "ИГ"

Более 60 боевиков террористической организации "Исламское государство" ликвидированы во вторник в ходе операций вооруженных сил Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников.

Представитель губернатора провинции Нангархар Атауллы Хогияни заявил, что 65 боевиков уничтожены и еще 18 ранены в ходе воздушных и наземных операций в регионе Хаска Мина. По его словам, во время операций погиб один мирный житель, еще 13 пострадали, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее начальник генерального штаба армии Афганистана Шариф Яфтали сообщал, что в стране присутствуют не более 2 тысяч боевиков "ИГ".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "ИГ".