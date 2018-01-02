Великобритания может выпустить собственную криптовалюту

Банк Англии может создать собственную криптовалюту наподобие биткоина. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.

По информации издания, это может произойти уже в 2018 г. Сейчас исследовательский отдел банка исследует возможное введение криптовалюты, которая должна быть связана с национальной валютой Великобритании - фунтом стерлингов.

Этот исследовательский отдел может отчитаться о готовности банка к созданию собственной криптовалюты в течение 12 месяцев. Собственная криптовалюта позволит британцам хранить деньги в цифровом виде с помощью Центрального банка, отказавшись от розницы, пишет The Telegraph.