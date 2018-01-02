В Иране силовики задержали людей, подстрекавших к протестам

Силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам, идущим в стране с 28 декабря, сообщает местное агентство ILNA со ссылкой на заявление министерства информации и национальной безопасности Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, в последние дни мирные собрания людей с целью выразить общественные требования переросли в жестокие протесты "из-за присутствия подозрительных и агрессивных элементов", которые наносили вред государственному имуществу и из-за которых погибли люди, заявляют иранские власти.

Также в заявлении отмечается, что идет поиск других провокаторов, пишет агентство.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.