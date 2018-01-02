В Украине задымился скоростной поезд

2 января 2018 14:43 комментариев

Задымление в скоростном поезде, следующем из Запорожья в Киев, произошло во вторник в Запорожской области, пассажиров пришлось пересадить в новый состав, из-за чего рейс прибудет в Киев с пятичасовым опозданием, сообщила пресс-служба компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На подъезде скоростного поезда к станции Новогупаловка (Запорожская область - ред.) был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона № 1). Силами локомотивной, поездной бригады задымление было ликвидировано, однако продолжить рейс электропоезд не смог", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию Пятихатки, где их пересадили на подменный поезд. В 06.48 (08.48 по бакинскому времени) пассажиры продолжили свою поездку в Киев.

Из-за поломки поезда время задержки рейса составит около пяти часов, добавили в компании.

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