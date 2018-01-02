На юге Турции взорвались два снаряда, выпущенные с территории Сирии

2 января 2018 21:45

Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, разорвались в окрестностях города Яйладагы провинции Хатай на юге Турции, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что ВС Турции в рамках правил реагирования на угрозы открыли ответный огонь по району, из которого был произведен обстрел турецкой территории.

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