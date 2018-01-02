На юге Турции взорвались два снаряда, выпущенные с территории Сирии
2 января 2018 21:45 480
Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, разорвались в окрестностях города Яйладагы провинции Хатай на юге Турции, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, пострадавших и разрушений нет.
Отмечается, что ВС Турции в рамках правил реагирования на угрозы открыли ответный огонь по району, из которого был произведен обстрел турецкой территории.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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