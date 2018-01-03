Массовые беспорядки в Иране, задержаны 150 человек - ПОДРОБНОСТИ
3 января 2018 00:11 652
По меньшей мере 150 протестующих были задержаны в северо-западном городе Хамадан, сообщает агентство Tasnim.
Мэр города Али Таали заявил, что среди задержанных есть как местные, так и люди из других провинций.
За прошедшую неделю некоторые группы людей присоединились к демонстрациям в ряде городов, включая столицу Тегеран, Мешхед и Керманшах, в знак протеста против высоких цен. Но экономические протесты вскоре превратились в антиправительственные демонстрации.
Правительственные чиновники призвали людей воздерживаться от участия в незаконных протестах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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