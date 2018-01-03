В Сирии разбился российский вертолет, пилоты погибли

3 января 2018 14:44

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии, оба пилота погибли, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Минобороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье в 15 километрах от аэродрома Хама. Причиной трагедии назвали техническую  неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

В ведомстве отметили, что борттехник вертолета получил травмы, и его оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.

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