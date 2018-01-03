Эрдоган: Стабильность в Иране важна для Турции

Турция выступает за сохранение стабильности в Иране, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, стабильность в Иране важна для Турции.

Сегодня вице-премьер Турции Бекир Боздаг также сказал, что Турция внимательно следит за развитием событий в Иране. "Стабильность в интересах народа и правительства Ирана. Хаос и нестабильность в Иране могут нанести ущерб не только иранскому народу, но и всему региону", - сказал Боздаг.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным иранских СМИ, в ходе протестов погибли 28 человек.

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