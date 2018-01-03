Сильный взрыв в административном здании в Армении

Взрыв произошел в среду утром в здании администрации села Мец Парни Лорийской области на севере Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Третьего января в 08.54 по местному времени поступил сигнал о взрыве в здании администрации села Мец Парни Лорийской области. На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда. Выяснилось, что взрывной волной были выбиты стекла здания. Частично повреждены и разрушены стенные перегородки площадью 140 квадратных метров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Информации о пострадавших и причинах взрыва пока нет.