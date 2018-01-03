Азиатская модель скончалась, исполнив песню в караоке

Модель из Сингапура Карен Стелла Вонг скончалась вскоре после совместного похода в караоке с друзьями, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает Mirror, у 28-летней девушки произошло кровоизлияние в мозг. Модель отвезли в больницу: девушка находилась в состоянии комы.

Спустя три дня, 15 декабря девушка скончалась.

Отец модели Лоуренс Вонг рассказал о головных болях у дочери. Однако девушка не ходила на медицинские обследования.

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