Экс-министр Венесуэлы призвал к международной интервенции в эту страну

Руководитель Центра международного развития Гарвардского университета Рикардо Хаусманн, который в 1992-1993 годах занимал пост министра планирования Венесуэлы, призвал зарубежные государства принять участие в военном вторжении в эту страну с целью свержения ее президента Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал в статье, которую опубликовала в среду бразильская газета Folha di Sao Paolo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По мере того как ухудшаются условия в Венесуэле, в число рассматриваемых решений следует включить и те, которые ранее были немыслимы. Предпочтительным вариантом остается политическая трансформация в соответствии с достигнутыми на переговорах договоренностями, однако военная интервенция со стороны коалиции региональных сил является, возможно, единственным способом покончить с бедственным положением, <...> которое угрожает жизни миллионов венесуэльцев", - отметил Хаусманн.

По мнению экс-министра, "уровень бедности, человеческих страданий и разрушений достиг такого масштаба, что международное сообщество должно еще раз подумать о том, как оно может помочь". "Многие иностранные наблюдатели считают, что в связи с ухудшением экономической ситуации правительство потеряет власть. Однако организованная политическая оппозиция сейчас еще слабее, чем в июле, несмотря на значительную поддержку международной дипломатии", - считает эксперт.

Касаясь возможности международного военного вторжения, Хаусманн заявил, что оно не потребует санкции Совета Безопасности ООН, если Национальная ассамблея Венесуэлы (законодательный орган, который контролирует оппозиция) объявит импичмент Мадуро и вице-президенту Тареку эль-Айссами, сформирует новое правительство и призовет на его защиту "коалицию готовых к этому государств, в том числе латиноамериканских, североамериканских и европейских".

На протяжении последних лет Венесуэла переживает экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, в 2017 году рост потребительских цен в Венесуэле ожидается на уровне 652,7%, а в 2018 году - уже 2349,3%. В 2016 году инфляция достигла 254,4%, а ВВП сократился на 16,5%. В 2017 году, как ожидается, его падение составит 12%, а в 2018 году - 6%.

На фоне социально-экономического кризиса с апреля 2017 года Венесуэлу несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.