Спортсменов КНДР хотят поселить на корабле во время Олимпиады-2018

3 января 2018 23:33

Губернатор провинции Пхенчхан Чой Мун Сун предложил разместить делегацию КНДР на корабле во время Олимпиады-2018. Таким образом организаторы хотят обеспечить безопасность всех участников и оградить их от неприятных инцидентов. Корабль должен привозить участников из КНДР непосредственно на соревнования, а потом увозить их, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным источника, это предложение было передано губернатором представителю КНДР, который пообещал обсудить его с высшим руководством страны. В ближайшие дни организаторы Игр-2018 намерены решить вопрос с безопасным участием КНДР в Олимпиаде.

Напомним, ранее верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны послать делегацию на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею, несмотря на напряженные отношения между странами.

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