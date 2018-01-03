Спортсменов КНДР хотят поселить на корабле во время Олимпиады-2018
Губернатор провинции Пхенчхан Чой Мун Сун предложил разместить делегацию КНДР на корабле во время Олимпиады-2018. Таким образом организаторы хотят обеспечить безопасность всех участников и оградить их от неприятных инцидентов. Корабль должен привозить участников из КНДР непосредственно на соревнования, а потом увозить их, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По данным источника, это предложение было передано губернатором представителю КНДР, который пообещал обсудить его с высшим руководством страны. В ближайшие дни организаторы Игр-2018 намерены решить вопрос с безопасным участием КНДР в Олимпиаде.
Напомним, ранее верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны послать делегацию на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею, несмотря на напряженные отношения между странами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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