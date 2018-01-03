Во Франции во время урагана погиб один человек, еще 15 пострадали
3 января 2018 23:44 295
Один человек погиб, еще 15 пострадали в результате урагана "Элеанор" во Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Parisien.
Как пишет издание, в департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. От урагана пострадали еще 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.
По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 км/час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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