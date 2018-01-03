В России такси протаранило здание полиции
Автомобиль врезался в здание полиции в Уфе из-за неадекватного поведения пассажира такси.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом агентсву сообщил представитель управления МВД по Башкирии.
В интернете появилось видео, как автомобиль марки Nexia въехал в здание полиции Октябрьского района Уфы. На записи видно, что машина повредила стеклянную дверь при входе в здание. Полицейские вытаскивают из машины мужчину, который по виду сильно пьян и говорит, что "сам хотел войти в дежурную часть полиции".
По данным пресс-службы МВД Башкирии, в дежурную часть отдела полиции №6 Уфы обратился водитель такси, который сообщил полицейским, что в его машине на заднем сиденье находится неадекватный пассажир.
"Пока таксист находился в здании полиции, пассажир спустил ручник автомобиля, машина скатилась и въехала в стеклянную парадную здания", - сообщил представитель полиции.
Он отметил, что при инциденте никто не пострадал. Сейчас полиция разбирается в случившемся, после проверки будет принято процессуальное решение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Gürcüstandan maşın gətirənlərə bəd xəbər - VİDEO
İtkin düşmüş alpinistlərin axtarışı davam edir - VİDEO
В России такси протаранило здание полиции
Эксперт разоблачил ложь Саргсяна - ПОДРОБНОСТИ
Dubaydan Qubaya gələn turistlər sevindilər - VİDEO
-
3 Янв. 08:56 16 154
-
3 Янв. 10:29 11 523
-
3 Янв. 10:57 8 937
-
3 Янв. 11:37 5 799
-
3 Янв. 12:16 4 169