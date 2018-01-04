Президент Франции: Необходимо принять закон о борьбе с ложными новостями

4 января 2018 00:13

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за разработку и принятие в стране закона о противодействии ложным новостям в интернете.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду, выступая в Елисейском дворце перед представителями Ассоциации президентской прессы.

"Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей", - сказал президент Франции. Он подчеркнул, что такая защита "особо необходима в предвыборный период".

Макрон также сообщил, что "до конца 2018 года" правительство представит законопроект о государственных аудиовизуальных средствах. С этой целью "в конце первого квартала 2018 года будут сделаны структурированные и опирающиеся на цифровые данные предложения, на основе которых возможно будет разработать сценарий преобразования СМИ".

"Эти предложения будут вынесены на широкое обсуждение профессионалов отрасли", - добавил французский лидер.

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