Президент Франции: Необходимо принять закон о борьбе с ложными новостями
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за разработку и принятие в стране закона о противодействии ложным новостям в интернете.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду, выступая в Елисейском дворце перед представителями Ассоциации президентской прессы.
"Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей", - сказал президент Франции. Он подчеркнул, что такая защита "особо необходима в предвыборный период".
Макрон также сообщил, что "до конца 2018 года" правительство представит законопроект о государственных аудиовизуальных средствах. С этой целью "в конце первого квартала 2018 года будут сделаны структурированные и опирающиеся на цифровые данные предложения, на основе которых возможно будет разработать сценарий преобразования СМИ".
"Эти предложения будут вынесены на широкое обсуждение профессионалов отрасли", - добавил французский лидер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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