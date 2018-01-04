В бельгийском порту в коробках с бананами нашли почти семь тонн кокаина

4 января 2018 02:11

Сотрудники таможенной службы Бельгии изъяли в порту Антверпена около семи тонн кокаина, который был спрятан в коробках с бананами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Brussels Times.

Как отмечает издание, бельгийские таможенники обнаружили кокаин в минувшие выходные. Конечным пунктом доставки товара, вероятно, должны были стать Нидерланды.

Сейчас проводится расследование, чтобы точно установить, откуда следовал груз, и куда он должен был попасть.

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