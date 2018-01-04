В Швейцарии в результате шторма пострадали более 15 человек
Зимний шторм "Бурглинд" с ураганным ветром обрушился на Швейцарию в среду, 16 человек пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Tagblatt.
Отмечается, что скорость ветра достигала 200 км/час. Из-за мощного порыва ветра в регионе Бернского Оберланда пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате восемь человек получили травмы.
В кантонах Аргау, Люцерн, Берн и Золотурн шесть водителей и пешеходов пострадали в результат падения деревьев из-за урагана. Двух пожилых жителей кантона Невшатель сдуло сильным порывом ветра.
Из-за шторма в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, отменены и перенесены несколько десятков авиарейсов. В результате непогоды почти 100 тысяч домов остались без электричества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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