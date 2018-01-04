В Калифорнии произошло землетрясение
4 января 2018 15:46 276
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, подземные толчки зафиксированы в 10.39 по времени UTC (14.39). Эпицентр располагался в 3 километрах к востоку от города Беркли, являющегося крупным научным центром. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!