В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, подземные толчки зафиксированы в 10.39 по времени UTC (14.39). Эпицентр располагался в 3 километрах к востоку от города Беркли, являющегося крупным научным центром. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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