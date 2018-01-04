70-летний пенсионер чудом выжил, попав под колеса поезда - ВИДЕО

В Тайване 70-летний пенсионер упал под колеса поезда и выжил, пишет Daily Mail. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как пожилой мужчина подходит к краю перрона, поскальзывается и падает прямо на рельсы. В этот момент к платформе прибывает поезд и пенсионер оказывается под колесами. Несмотря на всю серьезность ситуации, тайванец остался жив, передает Day.Az со ссылкой на svobodaslova.info.

Пострадавший был в сознании, когда спасатели доставили его в больницу. Он получил травму головы, сейчас его жизни ничего не угрожает. Из-за инцидента было скорректировано расписание трех поездов, которые перевозили около тысячи человек.

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