Пилот остался жив, раскрыв баллистический парашют во время падения самолета - ВИДЕО

Летчик-испытатель легкомоторного самолёта, оказавшийся в затруднительном положении, когда его летательный аппарат оказался в свободном падении, успел развернуть баллистический парашют, что спасло ему жизнь, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Драматичный момент был запечатлён видеокамерой, установленной в салоне самолёта. Инцидент, произошедший в начале декабря предположительно где-то в Азии, был опубликован на страницах китайских соцсетей, где его просмотрели несколько миллионов человек.

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