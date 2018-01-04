Пилот остался жив, раскрыв баллистический парашют во время падения самолета - ВИДЕО
4 января 2018 16:49 433
Летчик-испытатель легкомоторного самолёта, оказавшийся в затруднительном положении, когда его летательный аппарат оказался в свободном падении, успел развернуть баллистический парашют, что спасло ему жизнь, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Драматичный момент был запечатлён видеокамерой, установленной в салоне самолёта. Инцидент, произошедший в начале декабря предположительно где-то в Азии, был опубликован на страницах китайских соцсетей, где его просмотрели несколько миллионов человек.
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