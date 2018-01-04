Пилот остался жив, раскрыв баллистический парашют во время падения самолета - ВИДЕО

4 января 2018 16:49

Летчик-испытатель легкомоторного самолёта, оказавшийся в затруднительном положении, когда его летательный аппарат оказался в свободном падении, успел развернуть баллистический парашют, что спасло ему жизнь, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Драматичный момент был запечатлён видеокамерой, установленной в салоне самолёта. Инцидент, произошедший в начале декабря предположительно где-то в Азии, был опубликован на страницах китайских соцсетей, где его просмотрели несколько миллионов человек.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Пилот остался жив, раскрыв баллистический парашют во время падения самолёта

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az