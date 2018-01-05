Узбекистан и Казахстан возобновили автобусное сообщение спустя 20 лет

Между Узбекистаном и Казахстаном спустя 20 лет возобновилось автобусное сообщение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый пилотный автобусный рейс между двумя странами по междугороднему маршруту Ташкент - Шымкент запущен в пятницу утром.

Общая протяженность маршрута составляет 145 километров, время в пути - около трех часов. Пассажиры будут пересекать КПП "Гишт Куприк" (Узбекистан)/"Жибек Жолы" (Казахстан).

По сообщениям узбекских СМИ, ежедневно начиная с 8 января, будет осуществляться 15 рейсов, в понедельник их будет лишь три.

Ранее Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта сообщило, что регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в один час.

Билет туда-обратно стоит 160 сумов.

Ожидается, что автобусное сообщение свяжет крупные города Казахстана с туристическими центрами Узбекистана, прежде всего Самаркандом и Бухарой.

В 2017 году торговый оборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 30 процентов и составил около двух миллиардов долларов.

В марте 2017 года Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве и Стратегию экономического сотрудничества на 2017-2019 годы. В сентябре прошлого года было подписано несколько важных соглашений в различных сферах. Это, в частности, дорожные карты по автомобильному сообщению и водным отношениям между двумя странами, соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и другие документы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook