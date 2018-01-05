Получив этот подарок, мать семейства расплакалась от счастья - ВИДЕО

Лия Адкинс из Мэриленда (США), случайно увидевшая объявление о продаже карликовой козочки, сразу вспомнила о своей маме, которая вот уже некоторое время мечтала о такой необычной питомице, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

И вот настал торжественный момент - 10-месячного козлёнка с красивым красным бантом внесли в гараж, и туда же привели маму, завязав ей глаза, чтобы не испортить сюрприз.

Реакция женщины всех удивила. Выяснилось, что мать семейства действительно очень сильно хотела получить козу в подарок, ведь она разрыдалась от счастья и тут же принялась ласкать свою новую любимицу и кормить её вкусностями.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

