Получив этот подарок, мать семейства расплакалась от счастья - ВИДЕО

5 января 2018 16:55

Лия Адкинс из Мэриленда (США), случайно увидевшая объявление о продаже карликовой козочки, сразу вспомнила о своей маме, которая вот уже некоторое время мечтала о такой необычной питомице, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

И вот настал торжественный момент - 10-месячного козлёнка с красивым красным бантом внесли в гараж, и туда же привели маму, завязав ей глаза, чтобы не испортить сюрприз.

Реакция женщины всех удивила. Выяснилось, что мать семейства действительно очень сильно хотела получить козу в подарок, ведь она разрыдалась от счастья и тут же принялась ласкать свою новую любимицу и кормить её вкусностями.

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Получив в подарок козу, мать семейства расплакалась от счастья

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