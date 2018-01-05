Во Франции число жертв урагана "Элеонор" выросло до пяти человек
Число жертв урагана "Элеонор", обрушившегося на Францию, выросло до пяти, еще два человека числятся пропавшими без вести.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Parisien. Ранее сообщалось о двух погибших.
В пятницу было обнаружено тело пропавшего накануне пожарного. Он упал в реку, когда пытался оказать помощь семье, которая укрылась от наводнения на крыше автомобиля. В департаменте Верхняя Савойя под обломками рухнувшего строения погиб рабочий.
В центре Парижа в ходе учений в водах Сены пропала без вести женщина-водолаз из подразделения речной полиции. Ее поиски продолжаются. Еще один человек пропал без вести в департаменте Сона и Луара.
Ранения различной степени тяжести в результате шторма получили более 25 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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