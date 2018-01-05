В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек
По меньшей мере 13 человек погибли в провинции Аньхой (Восточный Китай) в последние дни из-за снегопадов. Об этом сообщило в пятницу китайское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Снегопады, начавшиеся в этой провинции 3 января, признаны сильнейшими за последние 10 лет, от них уже пострадали 1,06 млн человек, а прямой экономический ущерб составил 1,26 млрд юаней ($190 млн). Большой урон нанесен сельскому хозяйству. Чрезвычайные меры реагирования на стихию объявлены в девяти городах провинции, включая ее административный центр - город Хэфэй.
Снегопады и ледяные дожди прошли в последние три дня в провинциях Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу и Шэньси, из которых также поступают сообщения о значительном ущербе.
В четверг Центральная метеорологическая служба КНР повысила с желтого до оранжевого уровень опасности из-за непогоды в ряде центральных и восточных провинций страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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