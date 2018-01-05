В Москве умерла известная врач-телеведущая

5 января 2018 23:46

В Москве на 68-м году жизни умерла врач-телеведущая Ирина Чукаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Московский комсомолец".

Предварительный диагноз - осложнение после пневмонии. По данным газеты Чукаева скончалась в 13-й горбольнице.

Ирина Чукаева - врач-кардиолог, завкафедрой клинической терапии медуниверситета им. Пирогова, профессор. Также она являлась заведующей московским отделением Российского медицинского общества артериальной гипертонии.

В течение 10 лет была автором и ведущей программы "Студия "Здоровье" сначала на канале "Россия", затем на ОРТ.

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