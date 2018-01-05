Турция договорилась с европейским консорциумом о разработке системы ПРО
Турция подписала контракт с франко-итальянским консорциумом Eurosam на проведение исследования перед разработкой новой системы противоракетной обороны (ПРО).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Eurosam, опубликованном в пятницу на его сайте.
В нем отмечается, что подписание документа прошло в Париже в присутствии президентов Франции и Турции Эмманюэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что исследование рассчитано на 18 месяцев. "Оно нацелено на подготовку контракта на разработку и производство будущей системы, отвечающей эксплуатационным требованиям турецких ВВС", - указывается в пресс-релизе.
В нем также говорится, что "исследование открывает путь к созданию совместной трехсторонней противоракетной обороны". В сообщении подчеркивается, что будущая система позволит противостоять "самым серьезным угрозам", в частности, самолетам-невидимкам и баллистическим ракетам. Ожидается, что она будет готова к середине 2025 года и "станет отвечать основным операционным потребностям трех стран".
В Eurosam считают, что совместная деятельность "открывает перспективы для экспорта [систем] и долгосрочного сотрудничества Турции, Италии и Франции".
В ноябре 2017 года в Брюсселе руководители военных ведомств трех стран подписали меморандум о намерениях по укреплению партнерства в области обороны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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