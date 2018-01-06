Скончался экс-президент Toyota

6 января 2018 15:50

Тацуро Тойода, сын основателя и экс-директор корпорации Toyota Motor, скончался в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, Тацуро Тойода скончался 30 декабря от пневмонии.

Во время президентства Тацуро Toyota и ее главный конкурент в США General Motors создали совместную компанию NUMMI. Отмечается, что при Тацуро концерн Toyota стал одним из главных производителей автомобилей в мире.

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