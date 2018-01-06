Самолет турецкого министра совершил экстренную посадку - ПОДРОБНОСТИ

6 января 2018 15:56

Самолет турецкого министра окружающей среды и урбанизации Турции Мехмета Озхасеки совершил экстренную посадку в аэропорту провинции Коджаэли из-за опасности возникновения пожара в кабине пилота, пишут в субботу турецкие СМИ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Сообщается, что причиной экстренней посадки стало задымление в кабине пилота.

Также сообщается, что задымление началось, после того как самолет министра вылетел из аэропорта имена Сабиха Гекчена.

О других деталях инцидента не сообщается.

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