В США 18 человек погибли из-за снежной бури

6 января 2018 17:13

Снежная буря и аномальные холода привели к смерти уже по меньшей мере 18 человек в США за последние несколько дней, сообщает Reuters.

Так, в Северной Каролине в ДТП погибли четыре человека, а в Техасе - трое, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Десятки миллионов граждан США будут находиться под ударом стихии в течение 6 января, когда температуры в северных штатах опустятся до -40 °С, а в некоторых штатах Юга они будут на 20 градусов ниже нормы.

"Это может быть очень опасно. Любой участок открытой кожи может замерзнуть за пару минут", - сказал метеоролог Дэн Пидиновски.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az