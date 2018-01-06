В Иране второй день проходят мирные демонстрации в поддержку властей

Мирные демонстрации в Иране в поддержку правительства и в знак осуждения недавних акций протеста продолжаются второй день, сообщает иранский телеканал Press TV.

По данным телеканала, в демонстрациях участвуют несколько тысяч человек. Демонстрации проходят по всей стране - в провинциях Тегеран и Семнан на севере, Керман на юге и Илам на западе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство IRNA сообщало, что демонстрации прошли после пятничных молитв в Тегеране, а также в городах Рей, Дамаванд, Шахрияр, Пакдашт и Робаткарим в провинции Тегеран на севере страны. Участники выражали приверженность правительству страны, а также осуждали недавние акции протеста и беспорядки, которые, по их мнению, были спровоцированы "врагами страны".

Как отмечает агентство, толпа скандировала такие лозунги, как "позор тем, кто прислуживает США", "коррупционеры должны быть наказаны".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны в связи с протестами в столице.

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил о заговоре США, Израиля и Саудовской Аравии для разжигания беспорядков в стране. В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что "смута" в стране закончена безуспешно для демонстрантов. В четверг министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.