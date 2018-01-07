Массовая драка в центре Петербурга: есть раненые

7 января 2018 16:17

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух человек после конфликта в центре города, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Их подозревают в нанесении ножевых ранений 24-летнему мужчине. Всего в результате конфликта пострадали восемь человек, они госпитализированы.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пишет РИА Новости.

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