Массовая драка в центре Петербурга: есть раненые

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух человек после конфликта в центре города, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Их подозревают в нанесении ножевых ранений 24-летнему мужчине. Всего в результате конфликта пострадали восемь человек, они госпитализированы.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пишет РИА Новости.