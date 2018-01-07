Китайский сервис Safe Zhejiang платит за доносы бонусами и скидками

Приложение "Безопасный Чжэцзян" предлагает пользователям сообщать о подозрительных действиях сограждан в обмен на вознаграждения. За передачу сведений о нарушениях ПДД, незаконных публикациях в соцсетях и соседских ссорах можно получить скидку в кофейне или купон на поездку в такси. Но, как пишет The Wall Street Journal, жители Чжэцзяна восстают против тотальной слежки, которая напоминает им о временах правления Мао Цзэдуна, передает Day.Az со ссылкой на hightech.fm.

Сервис "Безопасный Чжэцзян" поощряет гражданские доносы и слежку с помощью современных инструментов - больших данных и электронной коммерции. За сообщения о протекших трубах, соседских ссорах и правонарушителях можно получить скидки и купоны на посещение кафе, услуги такси и подписку на стриминговые сервисы. Также бдительные граждане получают специальные предложения от платежного сервиса Alipay, принадлежащего китайскому торговому гиганту Alibaba, а заодно и возможность купить устройства от разработчиков камер слежения по сниженной цене.

За скачивание приложения присуждают 20 баллов, за приглашение пользователей - 10, за ежедневное использование сервиса - 5, а за каждую жалобу можно заработать по 2 балла.

Приложение не позволяет сохранять анонимность - доносчики обязательно должны сообщить свое имя и сведения о своем местонахождении, а все доносы находятся в открытом доступе. По данным The Wall Street Journal, "Безопасный Чжэцзян" запустили в августе 2016 года. С тех пор в приложении зарегистрировалось 5 млн пользователей. Всего в провинции Чжэцзян проживает 55,9 млн человек.

Многие граждане не хотят становиться дозорными в системе массового слежения. Говорить об этом они также опасаются, потому что сервис поддерживают как власти страны, так и местные чиновники. Хотя жители Китая менее склонны бороться за приватность своих данных, но несмотря на это, многие из них обеспокоены разрастанием системы слежки.

Аналогичные сервисы появляются и в других регионах Китая. В Цзянсу за доносы награждают гаджетами, а в городе Сямынь сведения обменивают на доступ к мобильному интернету. В Пекине за заявление в полицию могут заплатить деньгами. А на северо-западе за жителями уже ведут неприкрытую слежку и даже собирают ДНК-анализы под видом бесплатного медобследования.

Число пользователей большинства приложений для доносов не превышает нескольких сотен тысяч, причем в основном сервисами пользуются сами чиновники. Однако не все граждане могут выбирать, регистрироваться им в системе или нет. Многим приходится участвовать в слежке по требованию властей или начальства. Некоторые детские сады и школы в Чжэцзяне обязывали родителей скачивать приложение.

При этом сервис не обходится без цензуры - иногда жалобы удаляют, а в некоторых случаях за них даже наказывают, особенно если пользователи публикуют критические замечания, обращенные к властям.

В то же время правительство отчитывается об успехах, которых удалось добиться благодаря мобильным доносам. В СМИ появляются сообщения о воссоединенных семьях, предотвращенных преступлениях и задержанных бандах преступников.

В последнее время китайские технологии все более тесно переплетаются с целями правительства по созданию общества абсолютно прозрачного для цифрового контроля. Так, кредитный рейтинг компании Alibaba часто используется властями для поиска и наказания правонарушителей, а разработанный компанией Tencent мессенджер WeChat заменяет китайцам паспорта. Технологии распознавания лиц также содействуют слежке, которая постепенно приобретает в Китае гигантские масштабы.